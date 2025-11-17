Baloncesto. Xavi Pascual: "Queremos hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad"

BARCELONA, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El entrenador español Xavi Pascual firmó este lunes su contrato con el Barça, el cual le vincula al club para las próximas tres temporadas, en un acto que tuvo lugar en el despacho del presidente Joan Laporta y que certifica la segunda etapa en el conjunto 'culer' del técnico catalán, que espera "hacer feliz al barcelonismo" y que el equipo "refleje los valores de la entidad".

"Xavi Pascual ha regresado al Palau Blaugrana. El entrenador de Gavà ha vivido su primer día de esta segunda etapa firmando el acuerdo en el despacho del presidente Joan Laporta. El contrato firmado este lunes le vincula hasta junio del 2028", anunció el club blaugrana en un comunicado publicado este lunes.

El técnico catalán definió como "bonito" este primer día de regreso a una entidad en la que estuvo entre 2008 y 2016, y con la que el club conquistó, en 2010, su última Euroliga. "La temporada ha arrancado y, poco a poco, debemos conducir al equipo hacia el camino que queremos, que es hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad. Y, a ser posible, que el equipo esté cerca de disputar todos los títulos", aseguró.

"La gente del Palau es extraordinaria pero exigente. Ganando o perdiendo, les debemos dar cosas. El ADN que hemos tenido durante tantos años debe estar siempre por delante de todas las cosas y debemos crear este sello para que el aficionado se ilusione y se identifique con el equipo", manifestó.

En el acto de la firma también estuvo presente el directivo de la sección, Josep Cubells, quien ha asegurado estar "muy contento" con el regreso de Pascual. "Vuelve un entrenador que empezó en nuestra primera etapa y que acabó de forma gloriosa con la consecución de la Euroliga de París", afirmó.

Por su parte, el mánager deportivo Juan Carlos Navarro, reveló que el técnico catalán era el "único nombre encima de la mesa" para sustituir a Joan Peñarroya. "Es un entrenador con mucha experiencia, muy metódico y hará un equipo más sólido defensivamente. Aún estamos a principio de temporada y estamos a tiempo de todo", explicó.

Con esta firma del contrato, Pascual certifica su regreso al Barça, donde estuvo entre 2008 y 2016, consiguiendo un total de 19 títulos, entre ellos la Euroliga de 2010. El técnico de Gavà debutará en el banquillo este jueves (18.30 horas) en la visita a la pista del Anadolu Efes, mientras que su estreno en el Palau Blaugrana será el miércoles 26 de noviembre ante el ASVEL Villeurbanne francés a las 20.30 horas.