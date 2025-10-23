Baloncesto/NBA. Aldama y los Grizzlies se estrenan con triunfo ante los Pelicans

BARCELONA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ala-pívot español Santi Aldama ha arrancando este miércoles la nueva temporada de la NBA con el triunfo de su equipo, los Memphis Grizzlies, sobre los New Orleans Pelicans por 122-128, con el jugador canario aportando 5 puntos y 6 rebotes, aunque ha sido decisivo con un tapón sobre Zion Williamson en el último minuto que ha permitido a los Grizzlies asegurar el primer triunfo del curso.

A pesar de la baja del pívot canadiense Zach Edey, Aldama ha empezado el partido desde el banquillo. El internacional español ha disputado un total de 24 minutos, entre ellos los del tramo final del choque tras la expulsión por faltas del ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr, quien con Ja Morant (35 puntos) han sido los mejores jugadores del encuentro.

Los Pelicans fueron por delante en todo momento, tras empezar el partido con un parcial de 11-2, liderados por un Zion Williamson (27 puntos) que tiene ganas de reivindicarse en la que será su sexta temporada en la NBA. Los Grizzlies le dieron la vuelta al marcador gracias a un gran tercer cuarto (22-41) en el que Ja Morant anotó 13 puntos.

Aldama apareció en el último minuto con un gran tapón a un tiro de Zion Williamson, que podría haber puesto el empate en el marcador. A continuación, Ja Morant anotó en el otro lado y puso a los Grizzlies cuatro puntos arriba, con Kentavious Caldwell-Pope sentenciando el partido con dos tiros libres que le dieron el primer triunfo de la temporada al equipo del jugador español.