Baloncesto/NBA.- Aldama y los Grizzlies vuelven a perder ante los Thunder

BARCELONA, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido este domingo ante los Oklahoma City Thunder por 100-114, en un partido en el que los locales desaprovecharon una ventaja de hasta 19 puntos, mientras que Hugo González y los Boston Celtics vencieron a los Orlando Magic por 107-111.

Con 12 puntos y 9 rebotes en 29 minutos, Aldama volvió a ser de lo más destacado en los Grizzlies. A pesar de ser duda hasta el último momento por unas molestias en el hombro, el español aportó en muchas facetas del juego y fue el líder del banquillo juntamente con el 'rookie' Cedric Coward.

El acierto de la segunda unidad permitió a los Grizzlies obtener las primeras ventajas del encuentro. Enfrente estaban unos Thunder irreconocibles, mostrándose muy flojos tanto en defensa como en ataque, con un pobre porcentaje en tiros de tres. Mientras que los de Tennessee se mostraban mucho más acertados y con mayor intensidad.

Esta diferencia entre ambos equipos permitió a los locales obtener una ventaja de 19 puntos a mediados del segundo cuarto. En la segunda parte todo cambió, con los vigentes campeones subiendo su nivel en ambos lados de la pista. Especialmente por parte del vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos) que permitió a los Thunder adelantarse en el marcador.

El base canadiense volvió a aparecer en el último cuarto, con nueve puntos consecutivos que sentenciaron el encuentro a favor del equipo visitante. Esta es la decimocuarta victoria consecutiva de los Thunder sobre los Grizzlies, que se mantienen en el décimo puesto de la Conferencia Oeste con un récord de cuatro victorias y siete derrotas.

Por otro lado, Hugo González y los Boston Celtics derrotaron a los Orlando Magic por 107-111. El equipo de Joe Mazzula se vengó tras la derrota del pasado viernes en la Emirates NBA Cup. Mientras que el jugador español disputó hasta 12 minutos, en los que aportó tres puntos y dos robos, sumando un +19 en el tiempo que estuvo sobre la pista.

El conjunto verde arrancó muy bien el encuentro, con el base estadounidense Anfernee Simons (25 puntos en la primera parte) mostrándose imparable tras salir desde el banquillo. Los Magic no le perdían la cara al partido y en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador.

Los Celtics volvieron a subir el nivel en el último cuarto, llegando a ponerse 11 puntos arriba, aunque tuvieron que sufrir hasta el final. Un triple del alero estadounidense Jordan Walsh cerró la victoria para los de Joe Mazzula, que superan a los propios Magic en la clasificación y alcanzan el décimo puesto en la Conferencia Este.