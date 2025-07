Baloncesto/NBA.- El base Damian Lillard vuelve a Portland: "No esperaba que pasara tan pronto"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Base estadounidense Damian Lillard, que volverá a jugar con los Portland Trail Blazers de la NBA la próxima temporada dos años después de su salida a los Milwaukee Bucks, explicó que no esperaba que este regreso "pasara tan pronto" y que "la ciudad de Portland y los Trail Blazers como organización" son importantes para él. "La ciudad de Portland y los Trail Blazers como organización son importantes para mí. Es como que me siento y me guío por mis verdaderos sentimientos. Siempre fue genuino durante los primeros 11 años de mi carrera y también siempre fue orgánico, ya que nunca tuve que salirme de mi camino para hacer algo que pareciera ser de cierta manera", explicó el campeón olímpico en rueda de prensa desde Portland, tras disputar allí los primeros 11 años de su carrera en la NBA. Lillard cree que ahora, tras su vuelta, "esto será igual". "Actúo como yo mismo y eso siempre ha sido lo suficientemente bueno y creo que seguirá siendo lo mismo. A lo largo de mi carrera, todos los aficionados siempre han sabido que era genuino viniendo de mí, por mis acciones y no por palabras. Cuando se anunció que iba a volver, esas fueron las emociones. No se trataba sólo de baloncesto, la gente estaba feliz y emocionada de tenerme de vuelta", apuntó. El base, máximo anotador de la historia de la franquicia, representa "a esta ciudad y a la organización", y considera que lo que "significa más que nada" es que "la gente respete quién eres y lo que aportas, además de lo que eres como jugador". "Solo saber que voy a volver a casa con mis hijos, jugar para los Trail Blazers, conducir por las mismas calles por las que he conducido durante toda mi adultez, regresar con toda mi familia y amigos en Portland. Todo eso cuenta y no esperaba que se diese tan pronto", subrayó Lillard. El jugador estadounidense regresa a Portland lesionado de larga duración, ya que el pasado mes de abril se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo en el cuarto partido de la serie de primera ronda de los 'Playoffs' de la NBA entre los Milwaukee Bucks y los Indiana Pacers. "Creo que con la edad te vuelves más sabio y lo mejor será tomarse todo el tiempo que sea necesario para asegurar que estoy bien", concluyó en relación a los plazos de su recuperación.

