Baloncesto/NBA.- El FBI detiene al entrenador Chauncey Billups y al jugador Terry Rozier por amaños y apuestas ilegales

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, han sido detenidos por el FBI en el marco de las investigaciones contra apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas con el apoyo de la mafia, según informaron las autoridades estadounidenses.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó este jueves el arresto de 34 personas después de años de pesquisas en 11 estados diferentes de Estados Unidos, involucrando decenas de millones de dólares. Entre los detenidos figura también Damon Jones, exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers.

"Estamos revisando las acusaciones federales anunciadas hoy. Terry Rozier y Chauncey Billups serán suspendidos de sus equipos de inmediato y seguiremos cooperando con las autoridades pertinentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad", expresó la NBA en un comunicado.

Billups y Rozier podrían comparecer ante un juez antes del final de este mismo jueves por los cargos de blanqueo de dinero y conspiración de fraude electrónico. Billups cumple su quinto año como entrenador de los Trail Blazers, logró el anillo de campeón como jugador con los Detroit Pistons en 2004 y luego fue incluido en el Salón de la Fama de la NBA.

Sin embargo, ahora ha manchado su imagen al ser detenido en Oregón como sospechoso de estar implicado en esa trama de amaño de partidas de póker clandestinas que contaban con el respaldo de familias mafiosas.

Mientras, Rozier fue detenido en Florida y es uno de los seis sospechosos de formar parte de una trama de apuestas deportivas ilegales que utilizaba información privilegiada de la NBA y la pasaba a otros a cambio de dinero.

El abogado de Rozier negó que su representado fuese apostante y que esperaba ganar su caso, pues el FBI había dicho inicialmente que Rozier no era un objetivo de la investigación. Mientras tanto, Jones se encuentra entre las tres personas acusadas en ambas investigaciones.