Baloncesto/NBA.- El pívot serbio Nikola Jokic se queda cerca del récord de puntos en el Christmas Day de la NBA

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - El pívot serbio Nikola Jokic fue sin duda el gran protagonista del tradicional Christmas Day (Día de Navidad) de la NBA y lideró a su equipo, los Denver Nuggets, al triunfo ante por 142-138 a los Minnesota Timberwolves con un espectacular 'triple-doble' y la tercera mejor marca anotadora de la historia de esta especial jornada. Jokic firmó un partido brutal que se terminó de decidir en la prórroga, donde se exhibió con 18 de los 27 puntos anotados por los Nuggets para un total de 56, con un gran 15/21 en tiro (71,4%), para conseguir el tercer mejor registro del Día de Navidad en la liga estadounidense tras el récord de 60 de Bernard King con los New York Knicks en 1984 y los 59 de Wilt Chamberlain con los Philadelphia Warriors en 1961. El jugador balcánico se convirtió en el quinto jugador en alcanzar la barrera de los 50 puntos en el Christmas Day, hito que también hicieron Luka Doncic y Rick Barry, ambos con 50, y además lo acompañó con un gran 'triple-doble' con 16 rebotes y 15 asistencias, logrando este registro estadístico por segunda vez en su carrera en este día especial.