Baloncesto/NBA.- Hugo González suma en la victoria ante los Lakers y Santi Aldama gana a los Clippers

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El escolta español Hugo González ha disputado esta madrugada ocho minutos en la victoria de Boston Celtics ante Los Angeles Lakers (126-105), en una jornada NBA en la que el ala-pívot de Memphis Grizzlies Santi Aldama también ha superado, aunque sin excesivo protagonismo, a Los Angeles Clippers (107-98).

En el TD Garden, González, que la noche anterior en el triunfo frente a Washington Wizards había aportado 14 tantos en casi 18 minutos, volvió a tener hueco en el equipo ante los angelinos. Esta vez, Joe Mazzulla le dio ocho minutos en los que el exjugador del Real Madrid logró 4 puntos -2 de 2 en tiros de campo- y 2 asistencias.

Todo en un partido en el que regresó Jaylen Brown para liderar el ataque de los Celtics con 30 puntos, neutralizando los 36 de un Austin Reaves que tuvo que ponerse al frente del ataque de los Lakers ante la ausencia de figuras como Luka Doncic, LeBron James y Marcus Smart. Con su cuarto triunfo seguido, Boston es cuarto en la Conferencia Este (14-9).

También firmó una victoria ante una franquicia californiana, en este caso los Clippers, el ala-pívot canario Santi Aldama, que no tuvo el protagonismo de los últimos encuentros; en este caso, fue recogido por el escolta Cedric Coward, que consiguió un 'doble-doble' de 23 puntos y 14 rebotes.

En sus casi 25 minutos en pista, Aldama contribuyó con 7 puntos -3 de 9 en tiros de campo y 1 de 2 desde la línea de tiros libres-, 6 rebotes, 4 asistencias y un robo. Ahora, los Grizzlies son novenos de la Conferencia Oeste con una marca de 10-13.