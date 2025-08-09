Baloncesto/NBA. Los Boston Celtics hacen una extensión de contrato multianual a su entrenador Joe Mazzulla

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Boston Celtics han anunciado este sábado "una extensión de contrato multianual" para su entrenador jefe, Joe Mazzulla, aunque sin revelar los términos de dicha renovación "de acuerdo con la política del equipo", un procedimiento habitual en la NBA.

"Esto es una verdadera bendición", declaró el propio Mazzulla. "No estaría aquí sin mi fe, mi esposa y mis hijos. Agradecemos la colaboración con nuestros grupos de propietarios, la mentoría de Brad [Stevens] y el apoyo de nuestro personal", añadió el entrenador de 37 años en una entrevista con los medios oficiales de su franquicia.

"Y lo más importante, estoy agradecido por los jugadores que he podido entrenar durante las últimas tres temporadas. Espero con ansias competir por los Celtics y la ciudad de Boston", dijo un Mazzulla que en el curso 2023/24 guio a los de Massachusetts hacia el anillo de campeón.

"Estamos muy emocionados de que Joe haya aceptado extender su contrato con los Celtics", comentó Brad Stevens. "Él comprende el trabajo y tiene una pasión por los Celtics que solo nuestros aficionados más incondicionales pueden igualar. Ha trabajado duro y ha logrado cosas increíbles en sus primeros tres años como entrenador principal, incluyendo promediar más de 60 victorias por temporada y ganar el campeonato de 2024", agregó el presidente de Operaciones de los Celtics.

Además, Stevens describió a Mazzulla como "un líder talentoso que se compromete constantemente con el aprendizaje, la mejora y el máximo rendimiento cada día que competimos". Originario de Johnston (Rhode Island), Mazzulla iniciará de este modo su séptima temporada con los Celtics tras haber pasado tres años como entrenador asistente. También fue entrenador asistente de los Maine Red Claws de la NBA G League. Fue nombrado como el decimonoveno entrenador jefe en la historia de los Celtics el 16 de febrero de 2023 y en sus primeras tres campañas al mando ostenta un récord de 182-64 en la temporada regular (.740 de porcentaje de victorias) y un balance de 33-17 (.660) en 'playoffs'.

Encaminó a su equipo hacia el título de 2024 con balance de 16-3 en postemporada (.842), segundo porcentaje de victorias más alto en los 'playoffs' desde que la primera ronda se expandió a una serie al mejor de siete en la temporada 2002/03. Cuatro veces Entrenador del Mes de la Conferencia Este, Mazzulla se convirtió en el más joven en ganar las Finales de la NBA desde la temporada 1968/69, cuando Bill Russell con 35 años fraguó para los Celtics aquel anillo siendo jugador-entrenador.