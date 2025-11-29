Baloncesto/NBA.- Los Grizzlies de Aldama vuelven a ganar pero quedan eliminados de la Copa NBA

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ala-pívot español Santi Aldama ha contribuido a una nueva victoria de Memphis Grizzlies, en esta ocasión frente a Los Angeles Clippers (107-112), aunque esta no ha bastado a los de Tennessee para avanzar a los cuartos de final de la Copa NBA.

En el Intuit Dome de Inglewood, en California, los Grizzlies sellaron su cuarto triunfo en los últimos cinco compromisos, pero su balance de 3-1 en el Grupo B del Oeste y la mejor diferencia de puntos de Phoenix Suns les dejaron fuera de las eliminatorias.

El pívot Jaren Jackson Jr., que anotó 16 de sus 24 puntos en la parte, y el escolta Vincent Williams Jr., con 16, lideraron el ataque de los Tuomas Iisalo y neutralizaron los 39 tantos en 29 minutos del alero de los Clippers Kawhi Leonard.

Mientras, Aldama, saliendo desde el banquillo, fue uno de los siete jugadores de su equipo con dobles dígitos. En los 22 minutos que estuvo sobre la pista, el canario anotó 13 puntos -4 de 7 tiros, incluidos 2 de 2 triples, y 3 de 4 desde la línea de personal-, capturó 7 rebotes y dio 5 asistencias.