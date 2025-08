Baloncesto/NBA: Luka Doncic se compromete y renueva con los Lakers por tres temporadas y 165 millones

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El jugador esloveno Luka Doncic renovó este sábado por tres temporadas con Los Ángeles Lakers, seis meses después de su sonado traspaso desde Dallas Mavericks, con la intención de traer "campeonatos" de la NBA a la franquicia de oro y púrpura. "Acabo de firmar mi extensión con los Lakers. Estoy emocionado por seguir trabajando para traer campeonatos a Los Ángeles y enorgullecer a la Nación Laker. Agradecido con los Lakers, mis compañeros y todos los aficionados que me han mostrado tanto cariño desde el primer día. Esto es solo el principio", afirmó el propio jugador en su cuenta de la red social 'X'. Los Lakers también celebraron el "inicio del camino" en sus redes sociales, con la extensión de contrato de un Doncic que podía convertirse en agente libre la próxima temporada, pero que decidió comprometerse con la laureada franquicia angelina. Los Lakers apuestan por Doncic como líder de futuro, mientras resiste al paso del tiempo la leyenda LeBron James. Los de Los Ángeles se reforzaron este verano con los fichajes de Jake LaRavia, Deandre Ayton y Marcus Smart. Según la ESPN, el nuevo contrato del ex del Real Madrid es de US$165 millones por tres temporadas, con la opción de un 'súper-contrato' más adelante con el que maximizar los ingresos tras una mala operación en su salida de Dallas. El esloveno anunció además la donación de cinco millones de dólares para ayudar a 77 jóvenes atletas de todo el mundo a perseguir sus sueños. "El baloncesto me lo dio todo, y tengo la suerte de poder retribuir y ayudar a la próxima generación", explicó en sus redes sociales.