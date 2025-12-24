Baloncesto/NBA.- Santi Aldama vuelve a exhibirse ofensivamente en el triunfo de los Grizzlies ante los Jazz

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ala-pívot español Santi Aldama continúa a un gran nivel en la temporada 2025-2026 en la NBA y volvió a exhibirse ofensivamente en la victoria de este martes de su equipo, los Memphis Grizzlies, ante los Utah Jazz, por 128-137, igualando su tope anotador de 37 puntos de hace unos días.

El jugador grancanario está siendo pieza clave en este inicio de campaña para su franquicia y después de firmar un espectacular choque el pasado fin de semana ante los Washington Wizards, con 37 puntos, su récord anotador desde su llegada a la liga estadounidense, y 10 rebotes, volvió a repetir acierto ofensivo en Salt Lake City para redimirse de su partido más terrenal de la noche anterior (9 puntos y 7 rebotes) en la derrota ante los Oklahoma City Thunder.

Aldama lideró a los Grizzlies en la faceta ofensiva, sobre todo gracias a una gran noche en el lanzamiento exterior, con un gran 7/13 en el triple. Además, el internacional empezó el partido muy acertado y cerró ya el primer cuarto con 15 puntos y sin fallar ninguno de sus seis tiros (3/3 desde más allá de la línea de tres), mientras que tras el descanso elevó sus prestaciones con 16 tantos.

El español, que estuvo en la cancha más de 34 minutos, terminó el encuentro con 13/23 en lanzamiento, a lo que añadió también cinco rebotes capturados, siete asistencias y un robo para unos Grizzlies que casi siempre fueron por delante en el marcador y que llegaron a dominar por 15 puntos.

Junto a Aldama, otros cinco jugadores de Memphis superaron los dobles dígitos de anotación, destacando Jaren Jackson Jr con 21 y 7 rebotes, o Cam Spencer, con 11 y 13 asistencias. Con este triunfo, la franquicia de Tennessee se sitúa novena de la Conferencia Oeste de la NBA con un balance de 14-16.