Baloncesto/NBA.- Santi Aldama vuelve a rozar el 'doble-doble' en la victoria de los Grizzlies

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ala-pívot español Santi Aldama tuvo una buena actuación este sábado y rozó de nuevo el 'doble-doble' en la victoria en la jornada de la NBA 2025-2026 de los Memphis Grizzlies en el FedEx Forum por 128-103 ante los Indiana Pacers, actuales subcampeones de la liga.

El grancanario había coqueteado la noche anterior con las dobles figuras en la estadística al sumar en la paliza recibida por los Miami Heat 13 puntos y 8 rebotes, y volvió a estar cerca de conseguirlo en la segunda victoria de la tempora de su equipo.

Santi Aldama, saliendo desde el banquillo y disputando más de 20 minutos en la cancha, aportó 9 puntos y 8 rebotes, cinco defensivos y tres ofensivos, además de tener intensidad defensiva reflejada en dos tapones.

El mejor de los Grizzlies fue otro suplente, Cedric Coward, autor de 27 puntos en un partido decidido en la segunda parte a favor de los locales, que anotaron 68 puntos.