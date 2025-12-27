Baloncesto/NBA.- Santi Aldama y Hugo González celebran nuevos triunfos en la NBA

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - El ala-pívot español Santi Aldama ha contribuido a la victoria de Memphis Grizzlies sobre Milwaukee Bucks (125-104) en el regreso del base Ja Morant, en una jornada NBA en la que Hugo González también ha celebrado un triunfo con Boston Celtics ante Indiana Pacers (122-140). En el FedExForum, ante un rival sin Giannis Antetokounmpo, los de Tennessee sellaron su segundo triunfo consecutivo guiados por el pívot Jaren Jackson Jr., con 24 puntos, y por Morant, que después de perderse cuatro encuentros volvió con un 'doble-doble' de 17 tantos y 10 asistencias para afianzar a los suyos en la novena plaza de la Conferencia Oeste (15-16). Mientras, el canario Aldama, que partió como titular, estuvo media hora sobre la pista y logró 12 puntos -4 de 10 tiros de campo, incluido 1 de 5 triples, y 3 de 3 desde la línea de personal-, 7 rebotes, 3 asistencias y un tapón. Mucho menos protagonismo tuvo Hugo González en la victoria de los Celtics sobre Indiana Pacers, que permite al equipo vencer por cuarta jornada seguida y refrendar su tercer puesto de la Conferencia Este (19-11). Los 30 puntos de Jaylen Brown y los 29 de Payton Pritchard impulsaron a los de Massachusetts, que contaron con cinco jugadores con dobles dígitos. Por su parte, el madrileño partió desde el banquillo y aportó un rebote y una asistencia en los apenas 12 minutos que estuvo sobre la cancha, en los que solo intentó un tiro a canasta.