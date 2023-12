Los balones de f煤tbol americano para los equipos especiales, usados en el encuentro del domingo entre Kansas City y Nueva Inglaterra, estaban desinflados, de acuerdo con distintos informes. Pero esta vez no fue culpa de los Patriots.

El hecho trajo reminiscencias del esc谩ndalo que acapar贸 la atenci贸n en este deporte durante distintos momentos a lo largo de tres temporadas y que deriv贸 en castigos para el equipo y su entonces quarterback Tom Brady.

MassLive.com report贸 el jueves que los Patriots se quejaron con los 谩rbitros durante la primera mitad de la victoria de los Chiefs por 27-17, de que los balones utilizados por los pateadores, eran demasiado blandos.

Fueron probados en el medio tiempo y se encontr贸 que estaban inflados a 11 psi, inform贸 el sitio web, en lugar del m铆nimo exigido por la liga de 13,5 psi.

Un vocero de NFL no respondi贸 al correo enviado por The Associated Press donde se solicitaba una declaraci贸n. Los pateadores de los Patriots no estuvieron disponibles para entrevistas el jueves.

El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, dijo el jueves que no hab铆a o铆do hablar de ning煤n problema y que no estaba preocupado.

Los Patriots dijeron haber percibido que algo andaba mal cuando Harrison Butker de Kansas City, quien ha puesto el 87% de sus patadas de salida esta temporada en la zona de anotaci贸n para touchbacks, dio inicio al juego enviando el bal贸n a la yarda 3.

Durante la primera mitad, los pateadores de ambos equipos fallaron goles de campo, incluido un intento de 39 yardas que fue el primer fallo de Butker en la temporada.

Los balones fueron revisados y arreglados en el intermedio. Butker anot贸 dos goles de campo en la segunda mitad y todas las patadas de salida para ambos equipos llegaron a la zona de anotaci贸n.

En el esc谩ndalo que se conoci贸 como 鈥淒eflategate鈥, los Pats fueron multados con un mill贸n de d贸lares, se les quitaron dos selecciones de draft y Brady fue suspendido cuatro juegos en lo que la liga encontr贸 que era un plan para proporcionar balones insuficientemente inflados para la final de la Conferencia Americana contra los Colts de Indian谩polis, el 18 de enero de 2015.

En respuesta al esc谩ndalo, la NFL cambi贸 sus procedimientos para darle el control de los balones antes del juego a los 谩rbitros, no a los equipos individuales.