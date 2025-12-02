Balonmano.- Ambros Martín: "Ya no dependemos de nosotras mismas"

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, lamentó la derrota y la forma en que comprometieron sus "posibilidades" en el Mundial 2026 ante Serbia, mal inicio de la 'Ronda Principal' que hace que no dependan de sí mismas.

"Ha sido muy duro por la forma en que se ha producido, porque creo que estábamos haciendo un partido bastante completo en el primer tiempo y, durante los primeros quince o veinte minutos del segundo, lo teníamos todo bajo control", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Ellas estaban sin ideas. Sin embargo, se han aprovechado de una exclusión que hemos tenido para acercarse en el marcador y eso nos ha generado muchísimo estrés. En situaciones que veníamos haciendo muy bien hemos empezado a mostrar inseguridades en defensa y a fallar situaciones claras en ataque", añadió.

Martín apuntó a que deben aprender de lo sucedido, pero en este Mundial, puede ser definitivo. "No podemos permitir que estas situaciones nos afecten o nos perjudiquen. Si estamos haciendo un partido genial y el rival se acerca, no podemos perder el control ni de uno mismo ni de las situaciones del juego", apuntó.

"Ante un equipo con la experiencia de Serbia es difícil y ha pasado; seguramente este tipo de cosas ocurra una vez cada muchas veces, pero nos ha sucedido en un momento que nos va a poner el campeonato bastante complicado y que compromete nuestras posibilidades de acceder a los cuartos de final", añadió.

Por otro lado, Martín apuntó que las 'Guerreras' irán a ganar los dos partidos que quedan de esta fase. "Queremos continuar con la idea con la que hemos venido: disputar cada uno de los encuentros. Sabemos que ya no dependemos de nosotras mismas y que estamos obligadas a ganar, seguro, los dos partidos siguientes. Creo, sin lugar a duda, que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es volver a jugar este partido o esos momentos; de eso solo nos queda aprender para lo que viene", zanjó.