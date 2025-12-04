LA NACION

Balonmano. AV. Las 'Guerreras' siguen vivas para los cruces del Mundial

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press)

La selección española femenina de balonmano ha ganado este jueves por 23-30 al combinado de Islandia, en su segundo partido del Grupo 2 dentro de la Ronda Principal, y ha conservado sus opciones de avanzar a cuartos de final en el Campeonato del Mundo tras beneficiarse del empate (31-31) entre las selecciones de Serbia y de Islas Feroe.

En el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania), las 'Guerreras' aguantaron el pulso anotador a las islandesas y luego se pusieron 5-7. Sin embargo, se despertó en ataque Elín Klara Thorkelsdóttir para guiar la remontada y forzó un tiempo muerto de Ambros Martín en el 17', con 9-7 en el marcador tras un 4-0 de parcial en casi siete minutos de sequía española.

La portera Hafdis Renötudottir estaba teniendo acciones de mérito y con ello su equipo se marchó por tres goles (12-9), si bien España reaccionó gracias a dos tantos de Lyndie Tchaptchet y volteó el escenario (12-13) de cara a un descanso donde la selección entrenada por Arnar Pétursson aún apretaba (13-14) pese a su condición de colista en este Grupo 2.

Las nórdicas querían estrenar su casillero de puntos en la Main Round y lo demostraron al regreso de vestuarios, cogiendo Thea Imani Sturludóttir los galones de cara a puerta y aprovechando otro apagón de España (19-16). Pero entonces Danila So Delgado se desperezó en labores ofensivas y sobre todo apareció Maddi Bengoetxea para amargar a Renötudottir en su portería.

Por si fuera poco, en la portería de enfrente se entonó Lucía Prades y la selección de Islandia encontró a su 'coco' en Lyndie Tchaptchet, quien apretó en defensa y luego brilló arriba ejerciendo como pivote.

De hecho, Pétursson solicitó tiempo muerto cuando el electrónico reflejaba un 20-26 a menos de ocho minutos para concluir el partido.

También se había sumado Elba Álvarez a la buena actuación española en ataque desde zona de seis metros, al igual que Maitane Etxeberria desde el extremo derecho. A Islandia se le acabó el combustible en el peor momento para sus intereses y las 'Guerreras' olieron sangre hasta sentenciar su triunfo, dejando en mera anécdota que Sturludóttir siguiera marcando.

Europa Press
