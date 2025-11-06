LA NACION

Balonmano. El Barça ficha al portero español Sergey Hernández hasta 2029

BARCELONA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona y el guardameta internacional español Sergey Hernández (Krasnodar, 1995) han alcanzado un acuerdo para su incorporación al equipo de balonmano desde el verano de 2026 hasta el 30 de junio de 2029, según anunció este jueves el club azulgrana.

El navarro de origen ruso, de 30 años, aterrizará en el Palau Blaugrana en plena madurez deportiva y consolidado como uno de los mejores porteros del mundo.

Actualmente defiende la portería del Magdeburgo alemán, con el que ha conquistado la EHF Champions League (2025), la Bundesliga (2024), la Copa Alemana (2024), el Mundial de Clubes (2023) y la EHF Liga Europea (2022).

Formado desde los 13 a los 18 años en las categorías inferiores del KIF Kolding danés, Hernández debutó como profesional en el Anaitasuna (2015-2018) y posteriormente militó en el Logroño La Rioja (2018-2020), el Benfica (2020-2023) y el Magdeburgo (2023-2026).

También es el actual portero titular de la selección española, con la que acumula 67 internacionalidades y ha logrado una plata europea (2022) y un bronce mundial (2021).

En declaraciones a los medios del club, Sergey Hernández se mostró emocionado por su futuro azulgrana. "Será un orgullo formar parte de la historia de este club", afirmó.

"Todos los pasos que he dado en mi carrera hasta hoy han sido para poder un día volver a casa y al FC Barcelona, un club donde para mí es un sueño jugar. Mi primer partido de profesional fue contra el Barça y en el Palau; siempre me acordaré", añadió.

El guardameta reconoció que "no imaginaba" llegar a vestir de azulgrana, aunque admitió que siempre trabajó con esa idea en mente. "Dentro mío decía: 'inténtalo, trabaja, esfuérzate y, si llega la oportunidad, será un sueño'. Ahora ese sueño se ha hecho realidad", concluyó.

