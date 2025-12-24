Balonmano. Jordi Ribera incorpora al portero Álvaro Pérez para ayudar en la preparación del TIE

MADRID, 24 dic. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha incorporado al portero Álvaro Pérez, del ABANCA Ademar León, para la preparación del próximo Torneo Internacional de España, según confirmó este miércoles la RFEBM.

El guardameta ha sido en estos últimos años uno de los grandes protagonistas de la generación actual de 'Hispanos Junior' que se colgó el oro europeo, además de sendos oros en el Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo en la categoría juvenil. Ahora, compartirá entrenamientos con Sergey Hernández y Nacho Biosca.

Consagrado dentro de un histórico del balonmano nacional como es el Ademar León, Jordi Ribera le ha citado en Pamplona a partir del próximo 2 de enero para completar las sesiones de entrenamiento de cara al TIE, donde el combinado nacional afinará su puesta a punto para el Campeonato de Europa de días después.