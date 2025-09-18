Balonmano: Las “Guerreras” vuelven renovadas y con victoria en Eslovaquia

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de balonmano venció (25-33) a la de Eslovaquia a domicilio este jueves dando continuidad a la renovación del equipo de cara a la fase de clasificación para el Europeo de 2026 y el Mundial de finales de este año.

Las 'Guerreras', en busca del terreno perdido en el escaparate internacional, iniciaron una nueva fase camino al Mundial con nuevas caras y una gran primera mitad, donde dejaron en diez goles (10-18) a las locales.

Las de Ambros Martín volverán a medirse con Eslovaquia el sábado en el Trencin Sports Hall. El primer asalto, en el Zilina City Sports Hall, supuso el debut absoluto de Lucía Prades, Olaia Luzuriaga, Raquel Moré y Belén Rodríguez.

Estrenos que se saldaron con nota, con la intensidad y las señas de identidad que busca el técnico canario en las nuevas 'Guerreras', después de caer en la primera fase del Europeo 2024.

Pese a la baja de Danila So Delgado, Lysa Tchaptchet, de regreso a la selección desde París 2024 y compartiendo plantel con su hermana Lyndie, junto a Elba Álvarez, Ester Somaza y Paula Arcos, lideraron el ataque en un triunfo coral, con espacio para las probaturas en especial en el segundo tiempo, donde Martín comprobó la amplitud de recursos de su plantilla.