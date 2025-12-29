Balonmano.- Presentado el Torneo Internacional de España: "Supone recuperar lo que Navarra ha sido para el balonmano"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El Torneo Internacional de España, previo al Campeonato de Europa 2026, ha sido presentado este lunes en la sala de prensa del Navarra Arena, escenario que acogerá, del 8 al 11 de enero, una nueva cita de balonmano de primer nivel, y que contará con la participación de España, Eslovaquia, Túnez, Portugal, Egipto e Irán. El acto de presentación contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, acompañado por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, Jorge Aguirre; el director gerente del NICDO, Moncho Urdiáin; y el presidente de la Federación Navarra de Balonmano, Andrés Garde. El presidente de la RFEB, Francisco V. Blázquez, subrayó la importancia que tiene para una comunidad acoger un evento de estas características: "Para un territorio es fundamental contar con un evento así. Además tiene un componente muy emotivo, porque la Federación Navarra lleva mucho tiempo trabajando para que la selección absoluta masculina pudiera venir, para que el torneo se hiciera realidad y para que se pudiera disfrutar del balonmano que atesora esta comunidad". "El torneo supone recuperar todo lo que Navarra y Pamplona han sido, lo que han tenido y el tesoro de grandes deportistas que siguen aportando, especialmente al balonmano". Además, destacó la presencia de representación navarra en el evento, con tres protagonistas: un portero, un segundo entrenador y un seleccionador nacional. Blázquez incidió en el ambiente que está generando el torneo. "Se nota que en Pamplona y en Navarra se estaba esperando un evento de este tipo. Es una oportunidad para volver a recuperar lo que fue, lo que ha sido y lo que sigue siendo el balonmano aquí. Tenemos que recuperar esa identidad por la que tanto se ha trabajado y luchado", concluyó. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, destacó la celebración del torneo como "una oportunidad extraordinaria" para "disfrutar del mejor balonmano" y ver competir a los Hispanos frente a "rivales de primer nivel", subrayando la fuerte vinculación de Navarra con este deporte. Esnaola recordó la tradición balonmanística de la Comunidad Foral y su experiencia como sede de grandes eventos: "Navarra ya acogió en 2006 un torneo internacional de estas características y volvemos a hacerlo con ilusión renovada y la convicción de que será un éxito deportivo y social".