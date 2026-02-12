Balotelli dice que sufrió insultos racistas mientras jugaba en Emiratos Árabes Unidos
12 feb (Reuters) - El delantero italiano Mario Balotelli dijo que había sido objeto de insultos racistas mientras jugaba con el Al-Ittifaq, un equipo de la segunda división emiratí, durante un partido contra el Dubai City el miércoles.
El jugador de 35 años, que antes estuvo en el Manchester City, el Liverpool, el AC Milan y el Inter de Milán, se incorporó al Al-Ittifaq el mes pasado tras pasar por el Genoa italiano.
"Durante un partido he sido objeto de insultos racistas en múltiples ocasiones. Me han dicho repetidamente: 'Uh uh uh, vete a comer plátanos'. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad", dijo Balotelli en Instagram tras la derrota 2-0 en Hatta.
"Este tipo de comportamiento no puede normalizarse, excusarse ni ignorarse. Alzo la voz para concienciar, no solo por mí, sino por todos los jugadores que han sido víctimas de esto. Ya basta".
Al-Ittifaq y Dubai City no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Balotelli, que ha denunciado varios incidentes de racismo durante su carrera, dijo que no esperaba enfrentarse a este problema en los Emiratos Árabes Unidos.
"Siempre he condenado todos los actos de racismo, pero no esperaba encontrármelos aquí. Espero que se tomen medidas serias para evitar que esto vuelva a suceder", añadió. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)