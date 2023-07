Baltimore: Declaran culpable a joven limpiaparabrisas por homicidio de hombre que esgrimió bate

BALTIMORE (AP) — Luego de un juicio penal de una semana plagado de connotaciones raciales y políticas, un adolescente de Baltimore fue declarado culpable el jueves de homicidio voluntario en el tiroteo mortal de un conductor con un bate de béisbol que se acercó a jóvenes que lavaban parabrisas en una concurrida intersección el verano pasado.

Durante el juicio, los abogados del joven trataron de responsabilizar a Timothy Reynolds, quien se armó con un bate de metal y se enfrentó al grupo de limpiaparabrisas cerca del Inner Harbor de la ciudad durante la hora pico. Reynolds, de 48 años, recibió cinco disparos, incluidas tres heridas de bala en la espalda.

“Les propongo que el señor Reynolds fue el autor de su propia muerte”, dijo el abogado J. Wyndal Gordon durante los argumentos finales el lunes.

La defensa destacó repetidamente las diferencias de tamaño y madurez entre la víctima, un hombre blanco que pesaba más de 135 kilos (300 libras), y el acusado, un estudiante negro de secundaria que cumplió 15 años el día después del tiroteo. Fue juzgado en un tribunal de adultos, pero The Associated Press no revela su nombre porque es menor de edad.

La fiscal Cynthia Banks argumentó que el acusado tenía la edad suficiente para recuperar un arma de fuego, ocultar su rostro detrás de una máscara, apretar el gatillo y huir de la escena.

"Tener 14 años no es un pase libre para asesinar”, le dijo Banks al jurado, que comenzó las deliberaciones después del almuerzo del lunes y llegó a un veredicto el jueves por la mañana.

La tragedia del año pasado reavivó el debate sobre los limpiaparabrisas de Baltimore, en su mayoría adolescentes negros de entornos desfavorecidos. Desde entonces, los líderes de la ciudad han prohibido la práctica en ciertas intersecciones con mucho tráfico y han intensificado los esfuerzos para vincularlos con oportunidades laborales más legítimas.

