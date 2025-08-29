Bananera Chiquita regresa a Panamá y recontratará a miles de trabajadores despedidos

La multinacional bananera Chiquita Brands retornará a Panamá y recontratará a miles de trabajadores que despidió tras cesar sus operaciones en el país hace tres meses por una huelga, anunció este viernes el gobierno panameño.

La decisión fue adoptada en una reunión en Brasil entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y los directivos de Chiquita, tras varias semanas de conversaciones entre el gobierno panameño y la compañía estadounidense bajo control de empresas brasileñas.

Chiquita cerró a finales de mayo su planta de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, y despidió a más de 6000 trabajadores, en medio de una huelga que semiparalizó durante semanas esa región del país.

“Hemos alcanzado un positivo acuerdo para Bocas del Toro y los miles de trabajadores que quedaron cesantes”, dijo Mulino en un video distribuido por la Presidencia panameña.

“Vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia” de Bocas del Toro, afirmó el presidente de Chiquita, Carlos López, en un comunicado.

Según ese acuerdo, Chiquita contratará cerca de 3000 trabajadores en una primera fase y 2000 en una segunda etapa.

“La meta es estar operando a más tardar en febrero de 2026”, indicó el gobierno.

Bocas del Toro, con más de 100.000 habitantes, vive principalmente del turismo y el banano. Esta fruta es el primer producto de exportación de Panamá, y representó el 12% de las ventas al exterior en los primeros cinco meses de este año, según cifras oficiales.

“En 2026, el banano de Panamá volverá a brillar en el mercado internacional”, destacó Chiquita.

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios que posteriormente les fueron restituidos tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se alargaron hasta finales de junio, los trabajadores cortaron rutas en más de cuarenta puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia.

El gobierno dijo que "se estima que Chiquita invertirá 30 millones de balboas (dólares) para reactivar la producción en 5000 hectáreas de tierras bananeras" para la exportación.

La empresa afirmó anteriormente que la huelga, declarada ilegal por un juzgado laboral, le causó pérdidas por más de US$75 millones, cifra que algunos medios elevan a más de 100 millones.

