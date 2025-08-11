Banco BBVA anuncia que mantiene su OPA sobre su competidor español Sabadell

El banco español BBVA, el segundo del país, anunció este lunes que mantiene su opa hostil sobre su competidor Sabadell, a pesar de los múltiples giros y una feroz oposición del gobierno de izquierda español.

Tras analizar las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de Banco Sabadell, "BBVA ha decidido no desistir de la Oferta (la opa) por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", indicó el banco en un comunicado.

Los accionistas del banco Sabadell aprobaron el pasado miércoles la venta de su filial británica TSB al Santander, así como el reparto de un dividendo extraordinario que complica la opa hostil lanzada por el BBVA.

Anunciada el año pasado, esta oferta de adquisición valora al Sabadell en cerca de 15.000 millones de euros, y de materializarse, alumbraría un gigante bancario europeo capaz de competir con gigantes como Santander, BNP Paribas y HSBC.

El BBVA anunció en junio su pretensión de seguir adelante con la operación a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez endureció las condiciones para que prospere, imponiendo que ambas entidades deben funcionar independientemente mínimo tres años, que podrían ser cinco.

Según el ejecutivo, con estas condiciones se pretende evitar la pérdida de empleos y de oficinas bancarias.