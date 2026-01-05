Banco Central argentino dice que compró US$ 21 millones en el mercado para acumular reservas

BUENOS AIRES, 5 ene (Reuters) - El banco central de Argentina dijo el lunes que compró US$ 21 millones en el mercado de cambios en su nueva fase del programa monetario para acumular reservas internacionales.

A partir del inicio de año el BCRA aplica una profundización de fase en su programa monetario para acumular reservas y ajustó la banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación.

El viernes, primer jornada hábil del 2026 la entidad monetaria no intervino en el mercado de cambios.

Las compras de divisas en el mercado apuntan a acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado.

