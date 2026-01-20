Banco Central Argentino suma reservas y controla liquidez cambiaria

BUENOS AIRES, 20 ene (Reuters) - El mercado cambiario de Argentina mostraba nuevamente el martes tranquilidad operativa mientras el banco central del país (BCRA) suma montos diferenciales de dólares para reforzar sus reservas internacionales, de acuerdo a un compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La autoridad monetaria acumuló compras por unos US$708 millones en el transcurso de enero con una nueva política monetaria, mientras sus reservas totales rondan los US$44.808 millones, el mayor nivel desde que el presidente libertario Javier Milei asumió en diciembre del 2023.

El peso mayorista apenas ganaba un marginal 0,03% a 1.437,5 por cada dólar a las 1340 GMT, lejos de la punta vendedora del día para su banda de flotación ubicada en 1.551,11 unidades, ajustada desde comienzo de año por la inflación mensual.

"En los primeros 20 días del año, el BCRA acumuló más de 700 millones en compras de divisas y sigue vigente el compromiso de mejorar este resultado de cara a la segunda revisión del FMI, prevista para principios de febrero", dijo el agente de liquidación y compensación Max Capital.

"Las compras diarias promedio se ubican en US$59 millones y el ritmo de acumulación fue más rápido de lo inicialmente esperado. En el frente de las reformas, el Gobierno anunció formalmente sesiones extraordinarias del Congreso para febrero con el objetivo de avanzar en su agenda, siendo la reforma laboral el proyecto central en discusión", agregó.

Por su parte, el riesgo país argentino continuaba en la zona de los 565 puntos básicos, con escasas oscilaciones diarias en enero y luego de caer un 10,4% durante el 2025.

Analistas y operadores proyectan que este nivel de riesgo perfore pronto los 500 puntos y así el Gobierno podría elegir un retorno a los mercados internacionales de crédito, lo que Argentina tiene vedado desde el 2018.

El mercado argentino retomaba su normal liquidez tras un recorte de negocios en la víspera por un feriado en Estados Unidos, por lo que el índice accionario líder S&P Merval porteño perdía el 1,28% en sus primeras anotaciones.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)