Banco Central chileno dice consideró recortar tasa de interés en enero, pero prevaleció opción de mantenerla: minutas
SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - El Banco Central chileno dijo el miércoles que sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% como esperaba el mercado o recortarla en 25 puntos básicos, pero prevaleció la primera opción para evitar volatilidad en los mercados y afectar la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.
El banco mantuvo la tasa en 4,5% en su reunión de enero, en una decisión unánime.
"Dada la comunicación previa del Consejo, el consenso de mercado anticipaba una mantención de la TPM. Una decisión distinta podía inducir mayor volatilidad en los mercados financieros y afectar la predictibilidad de la política monetaria", señalaron las minutas.
De acuerdo al texto, varios consejeros consideraron que la decisión de la reunión de enero estaba marcada de manera importante por factores tácticos y consideraciones de gestión de riesgo y, en cuanto a los riesgos, existían factores que podían sesgarla al alza en el mediano plazo.
"Uno de ellos era la posibilidad de un impulso adicional al crecimiento de mediano plazo, debido a la mejora en varios fundamentos".
(Reporte de Natalia Ramos y Gabriel Araujo)