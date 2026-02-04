Banco Central chileno dice consideró recortar tasa de interés en enero, pero prevaleció opción de mantenerla: minutas

SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - El Banco Central chileno dijo el ⁠miércoles que ⁠sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% ⁠como ‌esperaba ​el mercado o recortarla en 25 puntos ​básicos, pero prevaleció la primera opción ‌para evitar volatilidad en los ‌mercados y afectar ​la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.

El banco mantuvo la tasa en 4,5% en su reunión de enero, en una decisión unánime.

"Dada la comunicación ⁠previa del Consejo, el consenso de mercado anticipaba una ​mantención de la TPM. Una decisión distinta podía inducir mayor volatilidad en los mercados financieros y afectar la predictibilidad de la política monetaria", señalaron las minutas.

De acuerdo al ⁠texto, varios consejeros consideraron que la decisión de ​la reunión de enero estaba marcada de manera importante por factores tácticos y consideraciones de ‍gestión de riesgo y, en cuanto a los riesgos, existían factores que podían sesgarla al alza en el mediano plazo.

"Uno de ellos era ​la posibilidad de un impulso adicional al crecimiento de mediano plazo, debido a la mejora en varios fundamentos".

(Reporte ‍de Natalia Ramos y Gabriel Araujo)