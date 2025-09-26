Banco Central chileno dice que la única opción plausible era mantener la tasa, los riesgos para la inflación aumentaron: minutas

SANTIAGO, 26 sep (Reuters) - El Banco Central chileno dijo el viernes que la única opción plausible en su reunión de política monetaria de septiembre era mantener la tasa de interés de referencia en su nivel de 4,75% en un contexto donde los riesgos para la inflación habían aumentado.

De acuerdo a las minutas de la reunión del 9 de septiembre, los consejeros concordaron en que lo prudente era pausar el proceso de reducción de la tasa hacia su rango neutral y "monitorear de cerca la evolución de la inflación subyacente y sus fundamentos. De este modo, hubo acuerdo en que la única opción plausible era mantener la TPM en 4,75%".

Según el documento, si bien el escenario central de proyecciones continuaba anticipando una convergencia de la inflación durante 2026, "existían riesgos que no debían ser ignorados ni minimizados, sobre todo en un contexto donde la inflación había sido mayor a la meta por un tiempo prolongado".

(Reporte de Aída Peláez Fernández y Natalia Ramos)