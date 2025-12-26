Banco central chino muestra cautela por rápida subida del yuan, cerca de marca clave de 7 unidades

26 dic (Reuters) -

El yuan caía frente al dólar el viernes, después de que el banco central chino envió una clara señal a través de su punto medio de fijación, advirtiendo contra una rápida apreciación de la moneda, que rondaba el nivel psicológicamente clave de 7 unidades frente a su par estadounidense.

Se observó a los principales bancos estatales comprando activamente dólares en el mercado al contado nacional y reciclándolos rápidamente en el mercado de swaps, según los operadores. Esta combinación de movimientos también se interpretó como un esfuerzo por frenar las alzas del yuan.

Antes de la apertura del mercado, el Banco Popular de China (PBOC) fijó la tasa de cambio medio

en 7,0358 unidades por dólar, su nivel más alto desde septiembre de 2024, pero algo por debajo de la estimación de Reuters de 7,0052. El yuan al contado puede cotizar como máximo un 2% a cada lado del punto medio fijado cada día.

La diferencia entre el punto medio oficial y la estimación de Reuters basada en el mercado representó la mayor desviación del lado débil desde que se dispone de datos en 2022. El rechazo a una rápida apreciación se produjo después de que el yuan en el mercado internacional superó brevemente el nivel clave de 7 un día antes, alimentando las expectativas del mercado de que la unidad nacional seguiría su ejemplo y continuaría fortaleciéndose. La última vez que se situó en el nivel de 7 por dólar fue en mayo de 2023.

"La reciente apreciación del yuan se debió a factores positivos a corto plazo, en lugar de señalar el inicio de un nuevo ciclo de apreciación", dijo Guan Tao, economista jefe global de Bank of China International Securities y ex alto funcionario de la Administración Estatal de Divisas.

"En general, es improbable que el tipo de cambio del (yuan) renminbi siga una tendencia unilateral el año que viene y es más probable que fluctúe en torno a la marca de 7", agregó. El yuan nacional cotizaba a 7,0085 a las 0403 GMT, un 0,04% menos que al cierre de la noche anterior. Su homólogo del mercado internacional cotizaba por última vez a 7,0028.

