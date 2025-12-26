Banco central chino promete política macroeconómica más proactiva y abundante liquidez

BEIJING, 26 dic (Reuters) - El banco central de China afirmó el viernes que aplicaría políticas macroeconómicas más proactivas, mantendría una liquidez abundante y se protegería de los riesgos sistémicos, según se desprende de una declaración publicada en su sitio web que acompaña al informe anual de estabilidad financiera.

Se comprometió a "avanzar firmemente en el apoyo financiero para resolver los riesgos de deuda de las plataformas de financiamiento" y a "fortalecer la gestión macroprudencial de las finanzas inmobiliarias", mientras trabaja para prevenir los riesgos financieros sistémicos en sectores clave. El Banco Popular de China también "promoverá una reducción de los costos globales de financiación social" y defenderá el "papel decisivo del mercado en la formación del tipo de cambio", según la declaración. (Reportaje de Beijing Newsroom; Edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas)