Banco central de argentina deja sin cambio tasa de interés

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - El banco central de Argentina (BCRA) dejó el jueves sin cambios la tasa de interés, luego de una reunión de directorio que concluyó con divergencias entre sus miembros, dijo una fuente con conocimiento del caso.

Analistas aguardan un incremento de entre 400 y 600 puntos básicos a corto plazo, hasta la zona del 75% anual, para esterilizar circulante tras la entrada en vigencia de un tipo de cambio especial para los exportadores de soja, que busca aliviar las dificultades financieras de Argentina.

"Se decidió no hacer figurar en agenda (del directorio) el alza en la tasa (de referencia 'Leliq'), porque no había consenso previo", dijo a Reuters una fuente bajo condición de anonimato, pero la medida no debería "prolongarse más allá de la semana entrante".

"Nunca estuvo en (la) agenda" de este jueves el temario de tasa, informó un portavoz del BCRA.

La urgencia de acaparar pesos con una tasa más alta radica en que el Gobierno reconoce 200 pesos por cada dólar para las liquidaciones de exportadores de soja -una de las mayores fuentes de divisas del país-, frente a una paridad oficial de 141,15 unidades, con la idea de reforzar las reservas del BCRA.

Por "las necesidades que tendrá el BCRA para esterilizar los pesos que otorgue a quienes vendan el dólar 'soja', es muy probable que ya sea por acción directa del propio banco o por mercado, las tasas nominales suban" a la brevedad, reportó el agente de liquidación y compensación Neix.

Agentes financieros proyectan una inflación para agosto de entre 6% y 7% mensual, lo que en ocho meses del año acercará el alza general de precios al 60% y la alinea con los pronósticos superiores al 90% para el 2022.

