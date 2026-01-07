Banco Central de Argentina realiza REPO con bancos internacionales por US$ 3.000 millones: comunicado

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - El banco central de Argentina (BCRA) dijo el miércoles en un comunicado que concertó un REPO (préstamo a corto plazo garantizado por activos) con seis bancos internacionales por 3.000 millones de US$ para fortalecer las reservas del país.

La entidad agregó que para la operación se utilizó en garantía parte de su tenencia de títulos BONARES con vencimientos en 2035 y 2038.

"Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país", dijo el comunicado.

(Reporte de Walter Bianchi, editado por Lucila Sigal)