Banco Central de Argentina refuerza apretón monetario en medio de escándalo político

BUENOS AIRES, 26 ago (Reuters) - El Banco Central Argentino (BCRA) subió a partir del martes el porcentaje de encajes remunerados que las entidades financieras deben destinar de sus depósitos, en el marco de un nuevo escándalo político que salpica al presidente libertario Javier Milei a dos meses de cruciales elecciones legislativas.

Esta repetida receta de apretón monetario, por al menos tercera vez en las últimas semanas, tiene la particularidad de que le permitirá a los bancos integrar esos encajes mediante los títulos en pesos que el Tesoro colocará en una licitación convocada para el miércoles.

El escándalo por supuestas coimas en el ámbito de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) mantiene en vilo al Gobierno por su supuesto efecto nocivo previo a elecciones de medio término en octubre, cuando Milei busca sumar bancas en el Congreso, donde el oficialismo tiene minoría.

"La tensión política y las sospechas de coimas son crecientes, lo que afecta la imagen de un presidente que dijo atacar esta clase de delitos. La Justicia tiene que actuar, pero los efectos ya se sienten y perjudican sobre la credibilidad, con salida de inversores ante las dudas", dijo un analista de la banca extranjera.

Los mercados financieros domésticos se ven derrumbados por esta coyuntura, con un Milei que participó en dos actos públicos durante el lunes y en ningún caso hizo referencia al escándalo que lo roza.

Los negocios bursátiles en Buenos Aires arrojaban un descenso del 0,8% en su índice líder S&P Merval hacia las 1505 GMT, luego de perder el 4,01% en la víspera, y la deuda pública retrocedía un 0,3% en promedio, contra un derrumbe del 1,5% previo.

"Con el riesgo país en alza, un mercado cambiario presionado y volatilidad en las tasas, los activos locales enfrentan un clima adverso.

A la par de la caída en la confianza del consumidor y del freno en la actividad, el frente político se complica y aumenta la incertidumbre de cara a las elecciones", sintetizó el agente de liquidación y colocación Cohen.

El peso mayorista se apreciaba un 0,89% a 1351 por dólar contra una apertura bajista y un colapso del 3,08% el lunes, para un mercado de futuro con demanda donde los contratos a diciembre cotizaban a 1553 unidades.

Operadores coincidieron en que la autoridad monetaria intervenía en futuros para aplacar el nerviosismo en danza con coberturas de posiciones lanzadas por parte de inversores institucionales.

El Tesoro licitará el miércoles deuda en moneda local ante vencimientos en la semana por alrededor de 7,7 billones de pesos, ofreciendo tres 'Lecaps', dos letras 'Tamar' y otros dos ligados al 'dollar linked'.

Con el objetivo "de impulsar la demanda en esta licitación, el BCRA dispuso (...) una nueva suba de encajes, esta vez de 3,5 puntos porcentuales, con la posibilidad de integración en títulos del Tesoro adquiridos en licitación primaria con plazo no menor a 60 días al momento de suscripción", remarcó el Grupo SBS.

"Además, se incrementó en 2 puntos porcentuales el 'share' pasible de ser encajado también con títulos para depósitos a la vista en pesos", con lo que busca aplacar la liquidez y encausar a los mercados, agregó.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)