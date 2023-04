Banco central de argentina vende dólares de reservas en plaza sin liquidaciones de sector exportador de soja

BUENOS AIRES, 19 abr (Reuters) - El banco central de Argentina (BCRA) debió vender el miércoles unos 197 millones de dólares de sus arcas para atender la demanda genuina del mercado, en una sesión donde no se registraron negocios del sector agroexportador beneficiado por un tipo de cambio diferenciado (dólar soja 3), dijeron operadores.

Con el fin de incrementar las reservas del BCRA el Gobierno lanzó este mes un tipo de cambio especial destinado básicamente para los productores de soja, quienes tienen hasta finales de mayo para vender posiciones a 300 pesos por dólar.

"Hoy el BCRA no solo no pudo acumular reservas, si no que tuvo que desprenderse de divisas, y como si fuera poco, ello le conllevó una pérdida patrimonial (de) 16.256 millones de pesos", dijo el analista salvador Vitelli.

"Las expectativas de las fábricas y aceiteras que están interesados en comprar soja distaban en demasía con el valor al cual los productores estaban pensando en vender el poroto", explicó.

Tras las ventas de este miércoles la entidad monetaria lleva en lo que va de abril un rojo de 244 millones de dólares y acumula en lo que va del año ventas por 3.103 millones de dólares.

* El peso en el segmento interbancario se depreció un 0,25%, a 217,47/217,48 unidades por dólar, gracias al control de liquidez impuesto por el BCRA.

* Por su parte, la moneda doméstica en los circuitos alternativos de cambio acentuó su camino bajista ante tomas de posiciones por coberturas en un año electoral.

* La cotización en el bursátil contado con liquidación "CCL" operó a 434,4 pesos y a 414,22 en el llamado "dólar MEP", mientras que en el segmento informal o 'blue' renovó valores mínimos históricos a 423 unidades por dólar.

* Las tensiones cambiarias se incrementan en momentos en que se acentúan las incertidumbres sobre el andar de la economía de cara a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en solo cuatro meses.

* Tensiones internas en el seno del oficialismo y la oposición mantienen las dudas sobre el futuro de la economía doméstica en el corto y mediano plazo.

* "Este Gobierno ya no puede hacer un Plan Económico, se debería haber hecho antes. Los inversores están pensando en el próximo gobierno", dijo Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.

* Por su parte MAPFRE Economics estimó que "en Argentina, las expectativas económicas para 2023 empeoran con relación a las previsiones del trimestre anterior, anticipando una recesión con un retroceso del PIB en el entorno del -0,7%".

* Los bonos operados en la plaza extrabursátil local finalizaron con baja del 1,8% promedio, en momentos en que el riesgo país medido por el banco JP.Morgan subía 63 unidades, a 2582 puntos básicos hacia las 2000 GMT.

* "Los fundamentals del sector privado (acciones) muestran que está mejor preparado para captar una posible mejora, mientras que con los bonos no sucede lo mismo, más considerando que el perfil de vencimiento se hace abultado a partir de 2024", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

* En la plaza bursátil, el índice accionario S&P Merval bajó un 3,13%, a un cierre provisorio de 275.405,88 unidades, luego de marcar en la rueda anterior un valor máximo histórico intrahorario de 288.718,20 puntos y de acumular una seguidilla de ocho sesiones consecutivas en alza. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)

Reuters