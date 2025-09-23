Banco Central de Brasil anticipa una política monetaria contractiva "durante un período muy prolongado"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Brasil espera mantener la tasa de interés de referencia en cotas altas "durante un período muy prolongado" para lograr la convergencia de la inflación a la meta impuesta por la institución en un entorno de incertidumbre alta y de aranceles procedentes de Estados Unidos, que en el caso de Brasil se sitúan en el 50% para las importaciones de productos brasileños.

"La evaluación predominante del Comité es que persiste una mayor incertidumbre en el escenario externo y, en consecuencia, el Comité de Política Monetaria (Copom) debería mantener una postura cautelosa", esgrime el organismo en las actas de la última reunión de política monetaria, celebrada hace una semana, en la que el banco central optó por mantener los tipos en el 15%.

De hecho, el comité ha anunciado que no dudará en reanudar el ciclo alcista si lo considera oportuno, puesto que el banco central ha observado una moderación gradual de la actividad económica, una cierta disminución de la inflación actual y una cierta reducción de las expectativas de inflación.

A largo plazo, apuntan, persisten los riesgos que contribuyen a la incertidumbre del panorama, como el impacto de los aranceles en la economía brasileña y el aumento del gasto fiscal.

Pese a la existencia de señales mixtas, el banco central señala que se ha observado un enfriamiento en el volumen de préstamos otorgados y del consumo de bienes más estrechamente vinculados al crédito.

Por otra parte, la institución prevé una inflación acumulada del 4,8% para el ejercicio acumulado de 2025 y del 3,6% para 2026. De cara al primer trimestre de 2027, la proyección de inflación se mantiene por encima de la mitad, en el 3,4%.