Banco Central de Brasil aún ve señales de resiliencia económica, dice gobernador

29 sep (Reuters) - El banco central de Brasil continúa viendo señales de resiliencia en la economía del país a pesar de los indicios de una desaceleración general, dijo el lunes su gobernador, y añadió que la autoridad mantendrá un enfoque basado en datos para la política monetaria.

Gabriel Galipolo hizo los comentarios luego de que a principios de este mes el banco mantuvo las tasas de interés en un máximo de casi dos décadas del 15% por segunda reunión consecutiva, señalando que las sostendría sin cambios durante un largo periodo para controlar la inflación persistente.

En un evento organizado por Itaú BBA, Galipolo enfatizó en que el banco central está monitorizando si las tasas de interés se encuentran en un nivel suficientemente restrictivo para llevar la inflación nuevamente a su objetivo del 3%.

Señaló que el mercado laboral brasileño ha demostrado "gran resiliencia", mientras que un déficit de cuenta corriente apunta a una demanda que se intensifica.

"Aún queda mucho por hacer por parte del banco central", dijo Galipolo, y añadió que mantener las tasas de interés altas por un período largo será más difícil que haberlas subido.

"Vamos a tener que apretar los dientes por un tiempo. Ese será el mayor desafío", dijo.

Mencionó que tanto las proyecciones del propio banco como las expectativas de diversos agentes económicos apuntan a que la inflación se mantendrá sobre la meta en el horizonte relevante, que actualmente se extiende hasta el primer trimestre de 2027.

Galipolo también señaló que la inflación actual es superior al objetivo y agregó que todas estas variables "nos exigen mantenernos vigilantes, tranquilos y persistentes".

Aun así, el gobernador dijo que el enfoque basado en datos del banco ha demostrado ser eficaz hasta ahora. (Reporte de Marcela Ayres; Edición de Gabriel Araujo; Editado en español por Aldo Nicolai)