Banco Central de Brasil confía más en su estrategia de mantenimiento de tipos

BRASILIA, 11 nov (Reuters) - El Banco Central de Brasil dijo el martes que, dado que las perspectivas económicas han evolucionado en gran medida según lo previsto, ahora confía más en que la actual tasa de interés de referencia del 15% sea suficiente para garantizar que la inflación converja hacia el objetivo.

En las minutas de su última reunión de política monetaria de la semana pasada el banco dijo que había decidido incorporar a sus previsiones de inflación el impacto de una medida gubernamental que amplía las exenciones del impuesto sobre la renta, aunque subrayó que el efecto sigue siendo "muy incierto".

El banco mantuvo la tasa Selic sin cambios por tercera vez consecutiva.

