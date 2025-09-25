Banco Central de Brasil considera que la inflación seguirá sin alcanzar la meta a principios de 2028

SAO PAULO, 25 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil proyectó el jueves que la inflación estará cerca de la meta oficial en el primer trimestre de 2028, pero no la alcanzará, según el último informe trimestral de política monetaria del banco.

Tras proyectar a principios de mes una inflación anual del 3,4% para el primer trimestre de 2027, el horizonte pertinente para las decisiones de política monetaria, las autoridades presentaron una previsión del 3,1% para el primer trimestre de 2028, el último periodo cubierto por el informe.

El banco tiene como objetivo situar la inflación en el 3%, con una banda de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en cualquier dirección.

La semana pasada, la institución monetaria mantuvo las tasas de interés en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, señalando una "nueva etapa" de pausa larga en su intento de frenar los precios al consumo.

El banco inició en septiembre del año pasado un ciclo que elevó la tasa Selic de referencia 450 puntos básicos.

En comparación con el informe de junio, el banco central rebajó su previsión de inflación para 2025 en 0,1 puntos porcentuales, a 4,8%, mientras que la proyección para 2026 se mantuvo en 3,6%.

"Entre los factores que impulsaron la inflación al alza destacan el dinamismo del mercado laboral en un contexto de crecimiento positivo y el aumento de las proyecciones de electricidad residencial", dijo el banco en el informe.

"Entre los factores a la baja destacan la apreciación del real y la reducción de las expectativas de inflación".

El banco central también redujo su previsión de crecimiento del PBI para 2025 al 2,0% desde el 2,1% proyectado en junio, citando una esperada moderación del crecimiento económico debido al reciente endurecimiento de la política monetaria, como muestran algunos indicadores económicos.

Los responsables a cargo de la política monetaria presentaron por primera vez su previsión de expansión del PBI en 2026, que se sitúa en el 1,5%. (Reporte de Fernando Cardoso. Editado en Español por Ricardo Figueroa)