Banco Central de Brasil cumple el guion y mantiene los tipos de interés en el 15%

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Brasil ha optado por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en el 15%, tal y como se esperaba por parte de los mercados, en un contexto marcado por la incertidumbre mundial, según informó la institución en un comunicado. Debido a la volatilidad existente como consecuencia de las medidas arancelarias de Estados Unidos, el organismo señala que el escenario actual "exige cautela" en la gestión de la política monetaria.

Por este motivo, "el Comité continúa monitoreando los anuncios sobre la imposición de aranceles comerciales estadounidenses a Brasil y el impacto de la evolución de la política fiscal interna en la política monetaria y los activos financieros, lo que refuerza su postura cautelosa en un escenario de mayor incertidumbre", afirma. El banco central ha explicado que el escenario actual se caracteriza por altas proyecciones de inflación, una actividad económica resiliente, presiones en el mercado laboral y expectativas desestabilizadas.

Garantizar la reducción de la inflación en este contexto, añaden, "requiere una política monetaria significativamente contractiva durante un período muy prolongado". Las expectativas de inflación para 2025 y 2026 se mantienen por encima de la meta, en el 4,8% y el 4,3%, respectivamente, mientras que para el primer trimestre de 2027 la previsión es que disminuya hasta el 3,4%.