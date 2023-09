BRASILIA, 26 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil dijo el martes que algunos miembros de su comité que establece la política monetaria estaban especialmente preocupados por la posibilidad de que se desanclaran los objetivos de inflación durante un periodo prolongado, con una división en cuanto a cómo ven la dinámica actual de la muy vigilada inflación de los servicios.

El Banco Central recortó la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, al 12,75%, en la reunión celebrada entre el 19 y el 20 de septiembre.

"Algunos miembros enfatizaron en particular la reciente composición benigna de la inflación y la caída de la inflación de los servicios, mientras otros enfatizaron que los fundamentos subyacentes para la dinámica de la inflación de los servicios, en particular la resistencia de la actividad económica y del mercado laboral, aún no permiten extrapolar con convicción el comportamiento benigno reciente", según las minutas de la reunión. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Manuel Farías)