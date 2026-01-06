Banco Central de Brasil impugna orden de inspeccionar documentos de liquidación del Banco Master

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 6 ene (Reuters) - El Banco Central de Brasil apeló un fallo que ordenaba una inspección de los documentos que sustentaban su decisión de liquidar el Banco Master en noviembre, argumentando que la medida no podía ser dictada por un único juez del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), según un documento visto por Reuters.

* El banco central dijo que las decisiones de esa naturaleza caen bajo la jurisdicción de los paneles de la corte.

* La apelación siguió a una decisión del lunes del juez del TCU Jhonatan de Jesús ordenando una inspección de los documentos del banco central relacionados con la liquidación del prestamista.

* Jesús dijo en su decisión que podría considerar medidas para impedir la venta de activos durante la liquidación de Master.

* Master representa menos del 1% de los activos del sistema financiero brasileño, pero su liquidación desencadenará un gran desembolso del fondo de garantía de depósitos FGC.

* FGC había asegurado los títulos de deuda de alto rendimiento del banco en manos de inversores que financiaron su rápida expansión en los últimos años.

* El banco central no hizo comentarios inmediatos sobre el asunto, mientras que el TCU dijo que el caso está bajo secreto.

* El regulador citó "graves violaciones" de las normas del sistema financiero cuando ordenó la liquidación de Master el mismo día en que la policía federal lanzó una operación sobre la presunta emisión de títulos de crédito fraudulentos por parte del banco.

