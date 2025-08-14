Banco Central de Brasil insiste en necesidad de tasas restrictivas pese a moderación de la inflación

BRASILIA, 14 ago (Reuters) - La inflación de Brasil ha mostrado más sorpresas a la baja de lo que esperaban los analistas, pero se mantiene por encima del objetivo y está siendo impulsada por una fuerte demanda, lo que requiere una política monetaria contractiva durante un período "muy largo", dijo el jueves un funcionario del Banco Central.

El director de política económica, Diogo Guillen, sostuvo que el mercado laboral ha proporcionado un apoyo considerable al consumo y a los ingresos, mientras que la inflación de los servicios se mantiene por encima del nivel compatible con el cumplimiento del objetivo oficial del 3%.

Guillén formuló esos comentarios en una presentación realizada durante una reunión a puerta cerrada y publicada posteriormente por el organismo. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en español por Natalia Ramos)