Banco Central de Brasil liquida unidad de Banco Master mientras Mastercard suspende tarjetas

SAO PAULO/BRASILIA, 21 ene (Reuters) - El banco central de Brasil ordenó el miércoles la liquidación de Will Financeira SA, una unidad del aproblemado Banco Master, en la última medida drástica relacionada con instituciones sin liquidez vinculadas al conglomerado.

La medida se produce un día después de que Mastercard dijera que había suspendido las tarjetas del Banco Will de su red debido al incumplimiento de los calendarios de liquidación en virtud de su acuerdo de pagos.

La liquidación de Will, dijo el banco central en un comunicado, se derivó del empeoramiento de la situación financiera de la empresa, la insolvencia y los conflictos de intereses relacionados con su control por el Banco Master, que a su vez fue liquidado en noviembre.

En medio de una grave crisis marcada por un gran volumen de pasivos a corto plazo y activos ilíquidos, el grupo Master se enfrentaba desde el año pasado al bloqueo de fondos como garantía por parte de Mastercard para cumplir los requisitos de liquidación de pagos.

UNA MEDIDA INEVITABLE, SEGÚN EL BANCO CENTRAL A finales del año pasado, el banco central había optado por no liquidar Will junto con Master -una medida más dura que habría supuesto el cierre efectivo de las operaciones- alegando "la posibilidad concreta de una solución que preserve el funcionamiento" de la unidad.

En una reunión celebrada el 17 de noviembre con funcionarios del banco central, un día antes del cierre de Master, el accionista mayoritario Daniel Vorcaro dijo que esperaba firmar un acuerdo para vender Will Financeira al día siguiente, lo que no ocurrió.

El miércoles, el regulador dijo que la liquidación se había hecho "inevitable" después de que fracasaran los intentos de encontrar una solución de mercado.

Master, un prestamista de tamaño medio, fue liquidado en medio de una investigación de la policía federal sobre un presunto fraude relacionado con la negociación de títulos de crédito inexistentes, además de lo que el banco central describió como una grave crisis de liquidez, un fuerte deterioro financiero y graves violaciones de las normas. (Reportaje de Isabel Teles, Gabriel Araujo y Marcela Ayres; Edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)