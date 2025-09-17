LA NACION

Banco Central de Brasil mantiene las tasas de interés, pero apunta a un tiempo prolongado sin cambios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Banco Central de Brasil mantiene las tasas de interés, pero apunta a un tiempo prolongado sin cambio
Banco Central de Brasil mantiene las tasas de interés, pero apunta a un tiempo prolongado sin cambio

BRASILIA, 17 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil dejó el miércoles la tasa de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva y reiteró que los costos de endeudamiento se mantendrían estables durante un "período muy prolongado" para que la inflación anual vuelva al objetivo oficial del 3%.

El comité de política monetaria del banco, conocido como Copom, mantuvo por unanimidad el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto desde julio de 2006, tal y como preveían los 41 economistas encuestados por Reuters la semana pasada. (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda
    1

    Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda

  2. Uno de los mayores jugadores argentinos de la maquinaria agrícola consiguió un inédito financiamiento
    2

    US$50 millones: uno de los mayores jugadores argentinos de la maquinaria agrícola consiguió un inédito financiamiento

  3. Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público
    3

    Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”

  4. La corrida de Cecilia Moreau para abrir la sesión en Diputados
    4

    Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados

Cargando banners ...