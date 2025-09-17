Banco Central de Brasil mantiene las tasas de interés, pero apunta a un tiempo prolongado sin cambios

BRASILIA, 17 sep (Reuters) - El Banco Central de Brasil dejó el miércoles la tasa de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva y reiteró que los costos de endeudamiento se mantendrían estables durante un "período muy prolongado" para que la inflación anual vuelva al objetivo oficial del 3%.

El comité de política monetaria del banco, conocido como Copom, mantuvo por unanimidad el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto desde julio de 2006, tal y como preveían los 41 economistas encuestados por Reuters la semana pasada. (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)