Banco Central de Brasil mantiene sin cambios las tasas de interés, como esperaba el mercado
LA NACION
BRASILIA, 10 dic (Reuters) - El Banco Central de Brasil dejó sin cambios el miércoles las tasas de interés en máximos de casi dos décadas por cuarta reunión consecutiva, y mantuvo su tono agresivo al subrayar la necesidad de mantener estables los costos de los préstamos "durante un periodo muy prolongado".
El comité de fijación de tasas del banco, conocido como Copom, votó por unanimidad dejar el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto desde julio de 2006, tal y como esperaban los 41 encuestados en un sondeo de Reuters. (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)
