Banco Central de Brasil mantiene su tasa de interés de referencia en 15%

El Banco Central de Brasil mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en 15%, en un intento por contener una inflación en la primera economía de América Latina que muestra señales de desaceleración.

Esta tasa, conocida como Selic, mantiene su nivel más alto desde julio de 2006, cuando alcanzó 15,25%.

El banco contrarió los deseos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que desde que llegó al poder en 2023 ha pedido reiteradamente un recorte de la tasa para estimular la economía del gigante suramericano.

"Los riesgos para la inflación, tanto de alta como de baja, siguen más elevados de lo usual", dijo en una nota el Comité de Política Económica (Copom) del ente.

El Banco Central brasileño elevó la Selic siete veces consecutivas entre septiembre de 2024 y junio de 2025, y la dejó sin cambios en julio, septiembre y noviembre pasados.

El Copom se volverá a reunir en enero.

La decisión está en línea con lo anticipado de forma casi unánime por el mercado, según una encuesta del diario Valor Económico con más de un centenar de instituciones financieras.

Las autoridades monetarias brasileñas intentan reducir la inflación, que debería ubicarse en la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%.

"El Comité considera que la estrategia de mantener el nivel actual de las tasas de interés por un período bastante prolongado, es adecuada para garantizar que la inflación converja hacia la meta", según la nota.

Brasil registró en noviembre una inflación interanual de 4,46% y entró por primera vez en el año en el rango esperado por el Banco Central, según cifras divulgadas este miércoles.

Las instituciones financieras consultadas por el boletín Focus del Banco Central redujeron su estimación de inflación para 2025 a 4,40%.

Pero el mantenimiento de altas tasas contribuye con la pérdida de impulso en la economía brasileña.

El PIB creció 1,8% interanual en el tercer trimestre de 2025, aunque tuvo una desaceleración respecto al segundo trimestre.

En su reunión de septiembre, el Copom ya había anunciado que la tasa Selic se mantendría en 15% anual durante "un período prolongado".

