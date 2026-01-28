Banco Central de Brasil mantiene su tasa de interés de referencia en 15% (oficial)

El Banco Central de Brasil mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en 15%, por quinta vez consecutiva, en un intento por contener la inflación en la primera economía de América Latina, pero anticipó una "flexibilización" a partir de marzo.

La decisión del Comité de Política Económica (Copom) se debe a un "ambiente externo todavía incierto", según un comunicado del banco. La tasa, conocida como Selic, se encuentra en su nivel más alto desde julio de 2006.

Sin embargo, el banco prevé "si se confirma el escenario esperado, iniciar la flexibilización de la política monetaria" durante la próxima reunión del Copom en marzo.