Banco Central de Brasil mantiene su tasa de referencia en 15%

El Banco Central de Brasil mantuvo estable el miércoles su tasa de interés de referencia (Selic) en 15%, una de las más altas del mundo, en un esfuerzo para contener la inflación, que tiende a moderarse pero sigue fuera de la meta oficial.

"El Copom decidió mantener la tasa básica de interés en 15% anual", informó el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central en un comunicado.

La tasa registró siete aumentos consecutivos entre septiembre de 2024 y junio de 2025, cuando alcanzó su nivel actual, el más alto en casi 20 años.

"El escenario actual, marcado por una elevada incertidumbre, exige cautela en la conducción de la política monetaria", agregó.

El comité dijo además que "se mantendrá alerta" para evaluar si mantener el nivel actual de la tasa de interés "durante un período muy prolongado" es suficiente para lograr encajar la inflación (5,13% interanual en agosto) en la meta de entre 1,5% y 4,5%.

En julio, el Copom ya había optado por dejar la tasa en 15% evocando también la necesidad de prudencia ante la "incertidumbre" tras los aranceles punitivos de 50% a productos brasileños anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Ahora mantiene la postura, incluso cuando la inflación se ha moderado en los últimos meses.

El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha pedido que el Banco Central, un ente autónomo, reduzca la tasa para estimular la economía brasileña, la mayor de América Latina, que creció 0,4% en el segundo trimestre.

Aunque ayuda a contener los precios, una tasa alta encarece el crédito y desalienta el consumo y la inversión.

El Copom dijo estar vigilante del escenario internacional, en especial de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles redujo sus tasas de interés de referencia por primera vez en 2025, en un cuarto de punto a 4-4,25%, y prevé dos recortes adicionales este año.

Inflación moderada

La inflación es una variable sensible para el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya popularidad se ha visto golpeada en los últimos meses en parte por los precios de los alimentos.

El indicador se ubicó en agosto en 5,13% interanual, con una ligera caída frente al 5,23% del mes anterior, que también había mostrado una leve reducción.

Sin embargo, permaneció por octavo mes consecutivo fuera de la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%.

Según el gobierno brasileño, los aranceles de Trump, que afectan a productos como la carne y el café, podrían incrementar la oferta de alimentos en el mercado interno y moderar los precios.

El desempleo, por su parte, cayó a 5,6% en el trimestre de mayo a junio, el más bajo en 13 años.

Expertos e instituciones financieras consultados por la encuesta Focus del Banco Central de Brasil prevén que la inflación alcanzará el 4,83% en 2025 y que la tasa Selic se mantendrá en 15% hasta fin de año.

