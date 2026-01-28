Banco Central de Brasil mantiene tasa Selic en 15%, dice iniciará ciclo recortes en marzo

Por Bernardo Caram

BRASILIA, 28 ene (Reuters) -

El Banco Central de Brasil decidió el miércoles mantener la tasa referencial Selic en el 15% e indicó que iniciará un ciclo de recortes del costo del endeudamiento en marzo, pero enfatizó que mantendrá "la restricción adecuada" para llevar la inflación al objetivo del 3%.

En un comunicado, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central afirmó que la estrategia actual ha demostrado ser adecuada para llevar la inflación al objetivo, y prevé un "ajuste del nivel de las tasas de interés" ante el entorno de menor inflación y una transmisión más evidente de la política monetaria.

"El Comité prevé, si se confirma el escenario esperado, iniciar la flexibilización de la política monetaria en su próxima reunión, pero refuerza que mantendrá la restricción adecuada para garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta", agregó.

La autoridad enfatizó que el compromiso con la meta impone serenidad en relación con el ritmo y la magnitud del ciclo, que dependerán de la evolución de factores que permitan una mayor confianza en el logro de la meta de inflación en el horizonte relevante de la política monetaria.

La entidad mejoró el miércoles su proyección de inflación para 2026 en relación con diciembre, del 3,5% al 3,4%, considerando el escenario de referencia, que sigue las proyecciones del mercado para las tasas de interés. Sin embargo, en relación con el tercer trimestre de 2027, horizonte relevante actual de la política monetaria, la expectativa se mantuvo en el 3%.

