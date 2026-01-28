Banco Central de Brasil mantiene tasa Selic en 15%, indica que iniciará ciclo de recortes en marzo

Por Bernardo Caram

BRASILIA, 28 de enero (Reuters) -

El Banco Central de Brasil decidió el miércoles mantener la tasa referencial Selic en el 15%, en una decisión unánime, e indicó que iniciará un ciclo de recortes del costo del endeudamiento en marzo.

"El Comité prevé, si se confirma el escenario esperado, iniciar la flexibilización de la política monetaria en su próxima reunión, pero refuerza que mantendrá la restricción adecuada para garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta", dijo el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central en un comunicado.